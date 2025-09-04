„Četiri jahača apokalipse“: Analiza Gardijana o reakciji Trampa na vojnu paradu u Pekingu i Sija, Putina i Kim Džong Una

Prva reakcija Donalda Trampa na prizor Si Đinpinga, Vladimira Putina i Kima Džong-una kako zajedno marširaju na velikoj vojnoj paradi u Pekingu bila je, očekivano, usredsređena na njega samog.

Ova manifestacija solidarnosti i snage, požalio se Tramp, nije ništa manje nego pokušaj „zavere“ protiv Sjedinjenih Država. Tramp voli vojne parade – svoje lične, naravno. Još više, voli da bude na podijumu, u centru pažnje. Prikazuje sebe kao svetskog broj jedan. Slike koje su ove nedelje stigle iz kineske prestonice izazvale su njegov ego na sva tri polja, piše Sajmon Tisdal, spoljnopolitički komentator Gardijana. Ovo probijanje Trampovog nesigurnog ega i njegova