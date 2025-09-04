Šta je svetu poručeno sa samita ŠOS-a | Od četvrtka do četvrtka

U emisiji „Od četvrtka do četvrtka“ o događajima koji su obeležili proteklu nedelju razgovaramo sa Aleksandrom Mitićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Održan samit Šangajske organizacije za saradnju, a neposredno posle toga Kina vojnom paradom u Pekingu obeležila 80. godišnjicu pobede u Drugom svetskom ratu. Za to vreme, u Parizu se sastali čelnici takozvane koalicije voljnih, a Kaja Kalas napala Kinu i Rusiju. Nemački kacelar Merc želi iscrpljivanje Rusije. U toku usaglašavanje datuma i mesta sledeće runde pregovora Rusije i SAD. Među građanima Srbije zabeležena najniža podrška Evropskoj uniji. Republika Srpska