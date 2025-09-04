Prošla je Moskva, zašto ne bi Peking: Srbija posle Vučićeve posete Kini

NIN pre 16 minuta  |  Miloš Miljković
Narodna Republika Kina vojnom paradom u Pekingu obeležila je osamdesetu godišnjicu pobede u Drugom svetskom ratu.

Kod kineskog predsednika Si Đinpinga na proslavu su došli lideri 26 zemalja sveta, ali iz Evrope su jedino bili prisutni premijer Slovačke Robert Fico i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Srpski predsednik je u Kini održao sastanak sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, a danas se susreo i sa domaćinom Si Đinpingom. Nakon sastanka sa Si Đinpingom Vučić je, između ostalog, otkrio da je Srbija dobila poziv za državnu posetu Kini, koja će se obaviti
