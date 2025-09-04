„Trio protiv Zapada“: Šta nemački mediji pišu o susretu Sija, Putina i Kim Džong Una u Pekingu?

Si, Putin i Kim – to je trio koji bi, da može, rado promenio svetski poredak i gledao propast demokratije, komentarišu nemački mediji nakon vojne parade u Pekingu.

Badiše cajtung iz Frajburga piše: „Svetska politika ponekad se odigrava u upečatljivim slikama, koje više nego reči pomažu u pojašnjavanju odnosa. Za godišnjicu pobede nad japanskim okupatorima, kineski moćnik Si Đinping stvorio je takve slike. S Vladimirom Putinom i Kim Džong Unom kao počasnim gostima, gledao je kako vojska maršira. Bila je to demonstracija moći jedne samouverene globalne sile.“ „Ova vojna parada imala je sasvim tipične, ali i neke posebne