Srpski tim osvojio tri medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi

Danas pre 5 sati  |  Beta
Tim Srbije osvojio je tri bronzane medalje na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u Bugarskoj.

Saopšteno je da su medalje osvojili Irina Stanišić iz Prve kragujevačke gimnazije, Mihajlo Janičić iz Osnovne škole „Starina Novak u Beogradu i Lazar Nikić iz Šabačke gimnazije. Član tima Srbije bio je i Veljko Vitkovac, učenik Osnovne škole „Jovan Popović“ u Kruševcu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Ekipu su vodili Milica Nastić iz Osnovne škole „Andra Savčić“, Valjevo i Ognjen Tešić sa Matematičkog fakulteta u Beogradu. Odabir takmičara, pripreme i
