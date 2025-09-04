Sudija poništio odluku Trampove administracije o sasecanju finansiranja Harvarda

Savezni sudija u Bostonu naredio je danas poništenje odluke administracije predsednika SAD Donalda Trampa o ogromnom smanjenju finansiranja istraživačkih grantova za Univerzitet Harvard.

To smanjenje iznosi više od 2,6 milijardi dolara. Okružni federalni sudija Alison Barouz stala je na stranu Univerziteta, presudivši da su smanjenja nezakonita odmazda zbog odbijanja Harvarda da se povinuje zahtevima Bele kuće u pogledu promene univerzitetskih politika. Presuda je značajna pobeda Harvarda u borbi sa Trampovom administracijom, koja je pokušala da spreči ovaj prestižni univerzitet da prima strane studente i pretila mu ukidanjem oslobođenja od
