Vučić otkrio o čemu će sutra razgovarati s kineskim predsednikom Sijem Đinpingom

Danas pre 3 sata  |  RTS
Vučić otkrio o čemu će sutra razgovarati s kineskim predsednikom Sijem Đinpingom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će kineskog predsednika Si Đinpinga, sa kojim će se sutra sastati u Pekingu, moliti za dodatne investicije u našu zemlju koje se ogledaju u poboljšanju životnog standarda, odnosno u dodatnom zapošljavanju ljudi, kao i u bržem rastu naše ekonomije. „Moliću dobre stvari za Srbiju i verujem da će nam predsednik Kine izaći u susret. Reč je o iskrenom prijatelju naše zemlje. A danas smo u razgovoru sa predstavnicima
