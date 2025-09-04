Zborovi Novog Sada saopštili da je policija danas uhapsila njihov zvučnik

Danas pre 3 sata  |  Beta
Zborovi Novog Sada saopštili da je policija danas uhapsila njihov zvučnik

Zborovi Novog Sada saopštili su da je novosadska policija danas, dok su njihovi članovi čekali ispred policijske stanice saslušanje odbornika Skupštine grada Miše Bačulova, privela – zvučnik.

Sem toga, policija je danas legitimisala sve građane koji su bili ispred policijske stanice na Bulevaru kralja Petra I. Odbornici u Skupštini Novog Sada Miša Bačulov i Miran Pogačar danas su u Policijskoj upravi Novi Sad dali izjave a povodom krivičnih prijava koje su protiv njih podnele anonimne osobe. U prijavi protiv Bačulova se tvrdi da je on 13. i 14. avgusta organizovao građane Novog Sada da ruše, lome i razbijaju prostorije Srpske napredne stranke na dve ili
