Ovo se čekalo: Stigla informacija o povredi Alekse Avramovića! Željko Obradović o fizičkom stanju igrača: „Neki imaju problema!“

Povreda Alekse Avramovića nije teže prirode i biće u protokolu za meč osmine finala Evropskog prvenstva protiv Finske! Najnovije informacije o povredi srpskog plejmejkera, kao i Vukčeviću izneo je Nebojša Čović: -Avramović je upravo došao sa pregleda i biće sve u redu.

Što se tiče Tristana Vukčevića, on će takođe biće sve u redu nadam se da će nas zaobići povrede, rekao je predsednik KSS-a. Igrač reprezentacije Srbije povredio je nogu u utakmici sa Turskom, nakon čega je direktno otišao u svlačionicu. Avramović se pojavio na terenu pre početka drugog poluvremena i istezao se kraj terena, ali se više nije vraćao u igru. Tako je Srbija protiv Turske igrala desetkovana jer zbog povreda nisu igrali ni Bogdanović ni Vukčević. Orlovi