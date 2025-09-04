Nova katastrofa! Još jedan stravičan zemljotres! Do sada više od 2.200 mrtvih! Užas u Avganistanu! (foto/video)

Zemljotresjačine 6,2 pogodio je jugoistočni Avganistanu četvrtak, saopštio je nemački Centar za geonauku (GFZ).

Prema GFZ-u, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, piše Al-Arabiya. Stotine tela izvučeno je iz kuća uništenih u snažnom zemljotresu koji je prošle nedelje pogodio Avganistan, čime je broj poginulih premašio 2.200, saopštio je portparol talibanske vlade. Zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru pogodio je nekoliko provincija u planinskom i udaljenom istoku zemlje u noći između nedelje i ponedeljka, sravnivši sela i zatrpavši ljude pod ruševinama, piše Dejli