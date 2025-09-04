Nova katastrofa! Još jedan stravičan zemljotres! Do sada više od 2.200 mrtvih! Užas u Avganistanu! (foto/video)

Kurir pre 3 sata  |  Al-Arabiya/ Daily
Nova katastrofa! Još jedan stravičan zemljotres! Do sada više od 2.200 mrtvih! Užas u Avganistanu! (foto/video)

Zemljotresjačine 6,2 pogodio je jugoistočni Avganistanu četvrtak, saopštio je nemački Centar za geonauku (GFZ).

Prema GFZ-u, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, piše Al-Arabiya. Stotine tela izvučeno je iz kuća uništenih u snažnom zemljotresu koji je prošle nedelje pogodio Avganistan, čime je broj poginulih premašio 2.200, saopštio je portparol talibanske vlade. Zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru pogodio je nekoliko provincija u planinskom i udaljenom istoku zemlje u noći između nedelje i ponedeljka, sravnivši sela i zatrpavši ljude pod ruševinama, piše Dejli
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Broj žrtava zemljotresa u Afganistanu gotovo se udvostručio

Broj žrtava zemljotresa u Afganistanu gotovo se udvostručio

Slobodna Evropa pre 1 sat
Ponovni zemljotres u Avganistanu: Stradalo najmanje 2200 ljudi

Ponovni zemljotres u Avganistanu: Stradalo najmanje 2200 ljudi

Vreme pre 3 sata
Zadrhtao i kabul Novi zemljotres u Avganistanu jačine 6,2 stepeni Rihterove skale

Zadrhtao i kabul Novi zemljotres u Avganistanu jačine 6,2 stepeni Rihterove skale

Dnevnik pre 3 sata
Katastrofa bez kraja: Novi zemljotres u Avganistanu, preko 2.200 mrtvih! (video)

Katastrofa bez kraja: Novi zemljotres u Avganistanu, preko 2.200 mrtvih! (video)

Alo pre 3 sata
Novi zemljotres u Avganistanu, jačine 6,2 stepeni Rihterove skale

Novi zemljotres u Avganistanu, jačine 6,2 stepeni Rihterove skale

Politika pre 3 sata
Novi zemljotres u Avganistanu, jačine 6,2 stepeni Rihterove skale

Novi zemljotres u Avganistanu, jačine 6,2 stepeni Rihterove skale

N1 Info pre 4 sati
Novi zemljotres u Avganistanu: Razorna jačina 6,2 stepeni Rihterove skale

Novi zemljotres u Avganistanu: Razorna jačina 6,2 stepeni Rihterove skale

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresAvganistan

Svet, najnovije vesti »

Suprotstavljena viđenja vojne parade u Pekingu: Demonstracija moći, geopolitički izazov ili odbrana integriteta

Suprotstavljena viđenja vojne parade u Pekingu: Demonstracija moći, geopolitički izazov ili odbrana integriteta

Danas pre 57 minuta
Zelenski: Putin će iskoristiti sastanke u Kini kao dozvolu za nastavak rata

Zelenski: Putin će iskoristiti sastanke u Kini kao dozvolu za nastavak rata

Blic pre 7 minuta
Uništili sve tragove Kimovog prisustva U Pekingu: Bezbednosne službe sprovele čišćenje prostorija u kojima je bio Džong Un…

Uništili sve tragove Kimovog prisustva U Pekingu: Bezbednosne službe sprovele čišćenje prostorija u kojima je bio Džong Un: Ovo pokušavaju da sakriju (video)

Blic pre 32 minuta
Pronađena tela bračnog para: Žena upucana u grudi, suprug u glavu: Strava i užas u Grčkoj

Pronađena tela bračnog para: Žena upucana u grudi, suprug u glavu: Strava i užas u Grčkoj

Blic pre 2 sata
(Foto) "zauvek ćeš imati 19": Dirljive oproštajne poruke od Darije, koja je poginula braneći Ukrajinu: Na drugoj godini…

(Foto) "zauvek ćeš imati 19": Dirljive oproštajne poruke od Darije, koja je poginula braneći Ukrajinu: Na drugoj godini studija pridružila se "Azovu"

Blic pre 1 sat