Katastrofa bez kraja: Novi zemljotres u Avganistanu, preko 2.200 mrtvih! (video)

Novi zemljotres jačine 6,2 Rihtera pogodio je Avganistan, samo tri dana nakon prethodnog koji je odneo više od 2.200 života. Najteže pogođene provincije su Kunar i Nangarhar, dok spasilačke akcije i dalje traju u teškim uslovima.

Avganistan je danas pogodio još jedan snažan zemljotres, jačine 6,2 stepena po Rihteru, svega tri dana nakon što je prethodni potres odneo više od 2.200 života. Kako je saopštio nemački Centar za geonauku (GFZ), zemljotres je registrovan na jugoistoku zemlje, na dubini od 10 kilometara, prenela je Al-Arabiya.