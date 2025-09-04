Tokom protesta u Čikagu ubijeno osam osoba: Tramp žestoko pripretio! (foto/video)

Tokom produženog vikenda povodom američkog Praznika rada koji se slavi prvog ponedeljka u septembru, u nizu oružanih incidenata tokom protesta u Čikagu ubijeno je osam osoba, dok je još 50 ranjeno, saopštila je policija.

Prema preliminarnim podacima, od petka uveče do ponedeljka uveče ukupno 58 osoba je pogođeno u 37 odvojenih pucnjava širom trećeg najvećeg grada u SAD. Većina pucnjava imala je po jednu žrtvu, ali je u tri slučaja povređeno više osoba. Nekoliko povređenih je u kritičnom stanju, a u većini slučajeva još nema uhapšenih. Sličan talas nasilja desio se i prošle godine tokom istog praznika, kada je sedam osoba ubijeno, a više od 20 ranjeno. Povećan broj pucnjava nije