Merc Trampu: Evropa mora učestvovati u svakom mirovnom procesu za Ukrajinu

Politika pre 26 minuta
Rekao da ratove ne mogu okončati velike sile preko glava pogođenih zemalja

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je jasno stavio do znanja američkom predsedniku Donaldu Trampu, u dugom telefonskom razgovoru, da Evropa mora biti deo bilo kakvog procesa za okončanje ruskog rata u Ukrajini. Merc je, nakon samita G20 u Johanesburgu, izjavio da je Trampu, u telefonskom razgovoru tokom protekle noći, rekao da ratove ne mogu okončati velike sile preko glava pogođenih zemalja, kao i da se rat može okončati samo uz saglasnost Ukrajine
