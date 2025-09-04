"Niko ne može da me zaustavi": Alperen Šengun ni da spomene Jokića, izabrao njegovog najvećeg rivala

Košarkaši Turske uspeli su da savladaju selekciju Srbije i kao prvi u grupi obezbede osminu finala Eurobasketa.

Svi su čekali NBA okršaj trostrukog MVP-ja NBA lige Nikole Jokićai Alperena Šenguna koji je ovog puta izašao kao pobednik iz duela sa najboljim centrom na svetu. Jokić je postigao 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, dok je Šengun zablistao sa 28 poena, 23 skoka i 8 asistencija. Slavili su Turci na čelu sa Erginom Atamanom kao da su već osvojili Evropsko prvenstvo, a videlo se koliko je asu Hjustona bilo stalo da se pokaže u ovom duelu. Burno je