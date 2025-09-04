Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih, među njima i dvoje Kanađana, i 23 povređene osobe

Naslovi.ai pre 4 minuta

Lisabon u žalosti nakon nesreće žičare Glorija u kojoj je potvrđeno 17 smrtnih slučajeva, uključujući dvoje Kanađana, dok je 23 povređeno, a šestoro u teškom stanju.

U Lisabonu je 3. septembra došlo do teške nesreće kada je žičara Glorija, stara oko 140 godina i popularna turistička atrakcija, iskočila iz šina i udarila u zgradu. Potvrđeno je 17 smrtnih slučajeva, među kojima su i dvoje Kanađana, a povređeno je 23, od kojih je šestoro u teškom stanju, uključujući i dete. Među žrtvama ima i državljana iz drugih zemalja, dok su nacionalnosti još nepoznate. Danas Večernje novosti N1 Info

Uzroci nesreće još nisu potvrđeni, ali se sumnja da je do incidenta došlo zbog otkazivanja kočnica ili pucanja sajle koja povezuje kabine. Svedoci opisuju da je vozilo bilo van kontrole i da je nekontrolisano sjurilo niz strmu ulicu. Radnici kompanije koja upravlja žičarom godinama su upozoravali na probleme sa održavanjem i kočenjem. Telegraf Mašina

Portugalska vlada je proglasila dan žalosti na državnom nivou i tri dana žalosti u Lisabonu. Hitne službe i policija su brzo reagovale, a istraga je u toku. Nesreća je izazvala zabrinutost oko finansiranja i održavanja javnog prevoza, što može uticati na izbore za gradonačelnika u oktobru. Euronews Bloomberg Adria Euronews Telegraf

Među povređenima su i dvoje dece i trudnica, koji su prevezeni u bolnice, a mališani su lakše povređeni. Blic

Ambasada Srbije u Portugaliji saopštila je da nema podataka o srpskim državljanima među nastradalima ili povređenima, ali je u stalnom kontaktu sa nadležnim službama i spremna je za pružanje pomoći. Premijer Srbije Đuro Macut uputio je telegram saučešća portugalskom narodu i vlastima. Telegraf Politika B92