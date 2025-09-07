UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade - Poljska podigla avione

RTV pre 23 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, pogođena zgrada vlade - Poljska podigla avione

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.292. dan. Tri osobe su poginule, a najmanje 20 je povređeno u ruskom napadu na Kijev. Pogođena je zgrada ukrajinske vlade, a požar je izbio na više lokacija. Istovremeno, Moskva je izvršila napade i na zapadnu Ukrajinu. Kijev je uzvratio napadom na naftovod "Družba", koji snabdeva naftom Mađarsku i Slovačku, pričinjena je značajna šteta na infrastrukturi. Poljska je pojačala mere protivvazdušne odbrane i podigla avione radi zaštite vazdušnog prostora.

- Ruske oružane snage napale vojno-industrijski kompleks na periferiji Kijeva Ruske trupe su napale objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, uključujući preduzeće vojno-industrijskog kompleksa i logističku bazu na obodu Kijeva, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane. "Izvršen je masovni napad... na objekte za proizvodnju, montažu, popravku, skladištenje i lansiranje bespilotnih letelica, kao i na vojne vazduhoplovne baze u centralnom, južnom i
MoskvaUkrajinaNaftovodRojtersRusijaPoljskaKijevParizpožarMađarskanaftaVladimir Zelenski

