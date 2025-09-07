Kit Kelog: Napad na Kijev ne govori da Moskva želi kraj rata

Vesti online pre 46 minuta  |  Politika
Specijalni američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog izjavio je danas da poslednji ruski napad na Kijev ne signalizira da Moskva želi diplomatski da okonča rat u Ukrajini.

“Čini se da Rusija eskalira, a najveći napad tokom ovog rata je pogodio kancelarije ukrajinske vlade u Kijevu”, napisao je Kelog u objavi na društvenoj mreži Iks. Kelog je Ruski napad na Kijev u noći 7. septembra opisao kao signal kojim Rusija pokazuje da ne želi da diplomatskim putem okoča rat u Ukrajini. Najmanje dve osobe su poginule, a 20 je povređeno u ruskom napadu na Kijev, izjavio je šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko. Prvi put od početka
Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaKijevvestisvetRat u Ukrajini

