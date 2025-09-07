Kit Kelog: Napad na Kijev ne govori da Moskva želi kraj rata

Specijalni američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog izjavio je danas da poslednji ruski napad na Kijev ne signalizira da Moskva želi diplomatski da okonča rat u Ukrajini.

“Čini se da Rusija eskalira, a najveći napad tokom ovog rata je pogodio kancelarije ukrajinske vlade u Kijevu”, napisao je Kelog u objavi na društvenoj mreži Iks. Kelog je Ruski napad na Kijev u noći 7. septembra opisao kao signal kojim Rusija pokazuje da ne želi da diplomatskim putem okoča rat u Ukrajini. Najmanje dve osobe su poginule, a 20 je povređeno u ruskom napadu na Kijev, izjavio je šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko. Prvi put od početka