Tramp spreman za drugu fazu sankcija Rusiji; Zelenski: Četvoro poginulo, 44 ranjeno u ruskim napadima

Rat u Ukrajini – 1.292. dan. Najmanje četiri osobe su stradale, a 44 ih je povređeno u ruskim napadima širom Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da su SAD spremne da povećaju pritisak na Rusiju, kao i da sarađuju sa evropskim partnerima kako bi se uvele dodatne sankcije zemljama koje kupuju rusku naftu u pokušaju da se "uruši" ruska ekonomija.

Kelog: Napad na Kijev pokazuje da Rusija ne želi da se rat okonča diplomatijom Specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu Kit Kelog rekao je izjavio je da najnoviji ruski napad na Kijev signalizira da Moskva ne želi da se diplomatskim putem okonča rat u Ukrajini. "Rusija je eskalirala svoje napade, pogodivši kancelarije ukrajinskog kabineta u Kijevu", naveo je Kelog. (Reuters) Skibitski: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih raketa u 2025.