EK oštro o Vučićevom susretu sa Putinom: „Srbija mora da nas uveri u orijentaciju ka EU“

Nedeljnik pre 1 sat
EK oštro o Vučićevom susretu sa Putinom: „Srbija mora da nas uveri u orijentaciju ka EU“
Odnosi sa Putinovim režimom i Rusijom ne mogu biti uobičajeni i to je Evropska unija kristalno jasno poručila Srbiji, izjavio je portparol Evropske komisije za European Western Balkans na pitanje o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i posetu predsednika paradi u Pekingu, piše N1. “Srbija mora da nas uveri u svoju stratešku orijentaciju ka EU i da pokaže kredibilnu posvećenost evropskim vrednostima”, navedeno je u
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Brisel se oglasio povodom Vučićevog odlaska u Peking

Brisel se oglasio povodom Vučićevog odlaska u Peking

Vesti online pre 10 minuta
Evropska komisija o Vučićevoj poseti Kini i sastanku sa Putinom: Srbija mora da pokaže posvećenost evropskim vrednostima

Evropska komisija o Vučićevoj poseti Kini i sastanku sa Putinom: Srbija mora da pokaže posvećenost evropskim vrednostima

Nova pre 30 minuta
EK o Vučićevoj poseti Kini i sastanku sa Putinom: Srbija mora da pokaže posvećenost evropskim vrednostima

EK o Vučićevoj poseti Kini i sastanku sa Putinom: Srbija mora da pokaže posvećenost evropskim vrednostima

N1 Info pre 1 sat
Šta Evropa kaže o Vučićevom putu u Kinu?

Šta Evropa kaže o Vučićevom putu u Kinu?

Danas pre 1 sat
EU reagovala na sastanak Vučića i Putina: "Bili smo kristalno jasni"

EU reagovala na sastanak Vučića i Putina: "Bili smo kristalno jasni"

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinEvropska UnijaEUPekingRusijaEvropska komisija

Svet, najnovije vesti »

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Najmanje 15 ljudi poginulo

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Najmanje 15 ljudi poginulo

BBC News pre 5 minuta
Ambasada Srbije: Nema podataka da među povređenima u Lisabonu ima državljana Srbije; Đurić izrazio saučešće

Ambasada Srbije: Nema podataka da među povređenima u Lisabonu ima državljana Srbije; Đurić izrazio saučešće

RTV pre 10 minuta
„Evropska bezbednost nikad neće biti ista“: Analiza parade i samita u Kini i Putinovih poruka

„Evropska bezbednost nikad neće biti ista“: Analiza parade i samita u Kini i Putinovih poruka

Danas pre 10 minuta
Deda otišao po unuka u vrtić, kući doveo pogrešno dete

Deda otišao po unuka u vrtić, kući doveo pogrešno dete

N1 Info pre 9 minuta
Ukrajina bi bankrotirala čim bi porodicama svojih poginulih vojnika platila odštetu

Ukrajina bi bankrotirala čim bi porodicama svojih poginulih vojnika platila odštetu

Pravda pre 15 minuta