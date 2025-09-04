EK oštro o Vučićevom susretu sa Putinom: „Srbija mora da nas uveri u orijentaciju ka EU“

Odnosi sa Putinovim režimom i Rusijom ne mogu biti uobičajeni i to je Evropska unija kristalno jasno poručila Srbiji, izjavio je portparol Evropske komisije za European Western Balkans na pitanje o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i posetu predsednika paradi u Pekingu, piše N1. “Srbija mora da nas uveri u svoju stratešku orijentaciju ka EU i da pokaže kredibilnu posvećenost evropskim vrednostima”, navedeno je u