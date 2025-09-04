Teži put do finala: Ko su potencijalni protivnici Srbije posle poraza od Turske

Nedeljnik pre 1 sat
Teži put do finala: Ko su potencijalni protivnici Srbije posle poraza od Turske

Košarkaši Srbije moraće na teži način da prokrče svoj put ka evropskom zlatu, pošto su sinoć izgubil od šuterski izvanredno raspoložene Turske i tako se kao drugoplasirani iz Grupe A plasirali u osminu finala Evrobasketa.

Počinje eliminaciona faza takmičenja i tim koji pretenduje na najsjajnije odličje više nema prava na grešku. Srbija više nije apsolutni favorit Izabranici selektora Svetislava Pešića više nisu apsolutni favoriti, kao što je prognozirano na početku prvenstva. Nije to samo zbog jednog poraza u odličnom meču protiv vrlo dobre reprezentacije Turske, koji je do samog kraja bio neizvestan. Orlove su nekoliko koraka unazad od trofeja odvratile povrede, pre svega kapitena
Poruka kapitena - Bogdanović: Ponosan sam na vas

Poruka kapitena - Bogdanović: Ponosan sam na vas

Sportski žurnal pre 30 minuta
Kad i gde možete gledati basketaše na Prvenstvu Evrope? Srbija juri novo zlato bez najboljeg igrača

Kad i gde možete gledati basketaše na Prvenstvu Evrope? Srbija juri novo zlato bez najboljeg igrača

Danas pre 16 minuta
Aleksa Avramović i Tristan Vukčević nisu ozbiljnije povređeni

Aleksa Avramović i Tristan Vukčević nisu ozbiljnije povređeni

Nedeljnik pre 51 minuta
