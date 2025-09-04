Vlada usvojila predlog dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju i odluku o najvišim cenama lekova

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Vlada usvojila predlog dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju i odluku o najvišim cenama lekova

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici predlog dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju, radi, kako je navela, efikasnije primene zaštite prava na porodični dom, koji garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Predloženim izmenama i dopunama predviđeno je da predmet izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja ne može biti jedina nepokretnost u isključivoj svojini izvršnog dužnika koja služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba. "Pored ostalog, uslovi su: da je reč o jedinoj nepokretnosti izvršnog dužnika, da je dužina trajanja prijavljenog prebivališta na adresi nepokretnosti najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje, a veličina predmetne
