Usvojene izmene Zakona o izvršenju: Stan do 60 kvadrata ne može biti predmet izvršenja

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, radi efikasnije primene zaštite prava na porodični dom, koji garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, piše Fonet, prenosi Danas.

Predloženim izmenama i dopunama predviđeno je da predmet izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja ne može biti jedina nepokretnost u isključivoj svojini izvršnog dužnika koja služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba, saopštila je vlada. Uslovi su da se radi o jedinoj nepokretnosti izvršnog dužnika, da je dužina trajanja prijavljenog prebivališta na adresi nepokretnosti najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje, a veličina predmetne