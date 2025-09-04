Usvojene izmene Zakona o izvršenju: Stan do 60 kvadrata ne može biti predmet izvršenja

Nedeljnik pre 3 sata
Usvojene izmene Zakona o izvršenju: Stan do 60 kvadrata ne može biti predmet izvršenja

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, radi efikasnije primene zaštite prava na porodični dom, koji garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, piše Fonet, prenosi Danas.

Predloženim izmenama i dopunama predviđeno je da predmet izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja ne može biti jedina nepokretnost u isključivoj svojini izvršnog dužnika koja služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba, saopštila je vlada. Uslovi su da se radi o jedinoj nepokretnosti izvršnog dužnika, da je dužina trajanja prijavljenog prebivališta na adresi nepokretnosti najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje, a veličina predmetne
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije pooštrava zaštitu prava na porodični dom i uvodi nove lekove na tržište

Vlada Srbije pooštrava zaštitu prava na porodični dom i uvodi nove lekove na tržište

Serbian News Media pre 2 sata
Vlada usvojila predlog za dopunu Zakona o izvršenju kojim se štiti pravo na dom: Nema prinudnog iseljenja iz 60 kvadrata

Vlada usvojila predlog za dopunu Zakona o izvršenju kojim se štiti pravo na dom: Nema prinudnog iseljenja iz 60 kvadrata

Euronews pre 2 sata
Vlada usvojila predlog dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju: Evo šta izvršitelji ne mogu oduzeti

Vlada usvojila predlog dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju: Evo šta izvršitelji ne mogu oduzeti

Radio 021 pre 2 sata
Vlada usvojila dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju: Jedina nepokretnost u isključivoj svojini dužnika neće moći da bude…

Vlada usvojila dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju: Jedina nepokretnost u isključivoj svojini dužnika neće moći da bude predmet namirenja novčanog potraživanja

Ekapija pre 3 sata
Izvršitelji više neće moći da oduzmu ovakvu nekretninu! Vlada Srbije usvojila predlog novog zakona: Ovo su jedini uslovi

Izvršitelji više neće moći da oduzmu ovakvu nekretninu! Vlada Srbije usvojila predlog novog zakona: Ovo su jedini uslovi

Blic pre 3 sata
Vlada usvojila predlog dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju i odluku o najvišim cenama lekova

Vlada usvojila predlog dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju i odluku o najvišim cenama lekova

NIN pre 3 sata
Vlada usvojila predlog izmena zakona o izvršenju

Vlada usvojila predlog izmena zakona o izvršenju

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Ovo je ključna stavka koja se menja za sve građane! Završena javna rasprava za novi Zakon o zaštiti potrošača: Šta donose…

Ovo je ključna stavka koja se menja za sve građane! Završena javna rasprava za novi Zakon o zaštiti potrošača: Šta donose izmene i zašto stižu kritike

Blic pre 28 minuta
Vlada Srbije utvrdila Program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva

Vlada Srbije utvrdila Program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva

Danas pre 2 sata
Nova ekonomija: EPS da gleda samo profit ili da bude garant energetske bezbednosti

Nova ekonomija: EPS da gleda samo profit ili da bude garant energetske bezbednosti

Danas pre 2 sata
„Očigledno je da su uhvaćeni sa rukama u pekmezu“: Advokat Jovan Rajić oštro za Nova.rs nakon povlačenja Aneksa 5 o…

„Očigledno je da su uhvaćeni sa rukama u pekmezu“: Advokat Jovan Rajić oštro za Nova.rs nakon povlačenja Aneksa 5 o rekonstrukciji železnice Novi Sad-Kelebija

Nova pre 8 minuta
Stiže pravi bum na tržištu: Apple akcije pred istorijskim skokom zbog novog iPhone-a!

Stiže pravi bum na tržištu: Apple akcije pred istorijskim skokom zbog novog iPhone-a!

Kurir pre 33 minuta