Izvršitelji više neće moći da oduzmu ovakvu nekretninu! Vlada Srbije usvojila predlog novog zakona: Ovo su jedini uslovi

Blic pre 34 minuta
Vlada Srbije usvojila predlog novog zakona: Ovo su jedini uslovi

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju prema kojem predmet izvršenja ne može biti nekretnina do 60 kvadratnih metara koja dužniku služi kao stambeni prostor u poslednjih pet godina.

Predlog zakona je usvojen, kako je saopšteno iz Vlade Srbije, radi efikasnije primene zaštite prava na porodični dom, koji garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U saopštenju se navodi da je predloženim izmenama i dopunama predviđeno i da predmet izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja ne može biti jedina nepokretnost u isključivoj svojini izvršnog dužnika koja služi zadovoljenju njegovih stambenih potreba. Pored ostalog,
