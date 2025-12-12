Bliske veze Telekoma i Federike Mogerini

Srpski organi nezvanično su obavešteni da se proverava kompletno poslovanje Koledža Evropa, a samim tim i Memorandum o stipendiranju srpskih postdiplomaca koji je Mogerini potpisala sa Vladimirom Lučićem. Iz Telekoma to demantuju, prete sudom „individualno i kolektivno“ i navode da je taj koledž „jedna od najprestižnijih obrazovnih institucija na teritoriji EU“

Federika Mogerini, nekadašnja visoka predstavnica EU za spoljnu politiku, pre manje od 10 dana uhapšena je kao rektorka Koledža Evropa zbog sumnji na prevaru i korupciju u vezi sa školovanjem mlađih diplomata koje finansira Evropska unija. Kako navodi izvor Radara, srpski organi nezvanično su obavešteni da se u sklopu istrage proverava kompletno poslovanje Koledža Evropa, a samim tim i Memorandum o stipendiranju srpskih postdiplomaca koji su pre dve godine