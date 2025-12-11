Ariston otvorio pogon, a država novčanik – basnoslovna subvencija za fabriku u Nišu

Ariston otvorio pogon, a država novčanik – basnoslovna subvencija za fabriku u Nišu

Holandska kompanija Ariston, koja proizvodi bojlere i sisteme za grejanje, otvorila je pogon fabrike u Nišu.

Otvaranju je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić, koji je hvalio investiciju, rekavši da Ariston „dolazi u pravom trenutku“. Ono što nije rečeno je da je država za ovaj projekat obezbedila čak 22,2 miliona evra u vidu subvencija. Ovaj novac odobren je Aristonu za uspostavljanje pogona za proizvodnju električnih aparata za domaćinstvo u Nišu. Investitor se obavezao da zaposli najmanje 300 novih radnika na neodređeno vreme do kraja 2027. godine i uloži
Aleksandar VučićNiš

