Alo pre 1 sat
Rekordno! Više od 100.000 prijava za legalizaciju Građani masovno krenuli u rešavanje egzistencijalnih problema

REKORDNO! Više od 100.000 prijava za legalizaciju VELIKO INTERESOVANJE Građani masovno krenuli u rešavanje egzistencijalnih problema Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je do juče ujutru podneto više od 100.000 zahteva za evidentiranje imovine, od toga u Nišu 5.000. Prijave traju do 5. februara 2026. Foto: Alo/ilustracija JASNO I GLASNO Predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Niša poručio: Niko neće imati snage da napadne Srbiju Uložili smo mnogo u
