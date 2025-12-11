Vučić u Nišu: Pauza između fabrika i obilaska uz čaj i šetnju kroz grad

Glas juga pre 53 minuta
Vučić u Nišu: Pauza između fabrika i obilaska uz čaj i šetnju kroz grad

– Tokom pauze, zajedno sa gradonačelnikom Niša, svratio sam do restorana Švajcarija na čaj.

– Tokom pauze, zajedno sa gradonačelnikom Niša, svratio sam do restorana Švajcarija na čaj.

Već posle minuta shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji „čajevi" koje smo probali. Srećan sam što Niš ima sve više lepih, moderno uređenih objekata, a gostoprimstvo u ovom gradu oduvek je bilo čudesno – napisao je Vučić na svom Instagram nalogu buducnostsrbijeav. Predsednik je novinarima tokom obilaska završnih radova logističko-industrijskog parka CTPark rekao da planira i večernju šetnju kroz
Aleksandar VučićNiš

