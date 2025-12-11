Interesovanje raste iz dana u dan! Za upis bespravnih objekata do danas u 12 časova stiglo više od 100.000 prijava

Dnevnik pre 1 sat
Interesovanje raste iz dana u dan! Za upis bespravnih objekata do danas u 12 časova stiglo više od 100.000 prijava

BEOGRAD: Za upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome" danas do 12 časova stiglo je više od 100.000 prijava, objavio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Čak 60 odsto prijava podneto je potpuno onlajn, a ceo postupak traje u proseku svega desetak minuta. Ovakav rezultat moguć je zahvaljujući ubrzanoj digitalizaciji i u potpunosti digitalnom procesu uspostavljenom za projekat Svoj na svome, navedeo je RGZ. Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara. Prijave se podnose onlajn preko digitalne
