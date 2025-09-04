Godinu dana od smrti Bore Đorđevića: Ovako je nastao hit „Riblje čorbe“ zbog kog se Srbi smeju i plaču u isto vreme

Nova pre 1 sat  |  Autor: Bojana Krkeljić
Godinu dana od smrti Bore Đorđevića: Ovako je nastao hit „Riblje čorbe“ zbog kog se Srbi smeju i plaču u isto vreme

Danas se navršava godinu dana otkako je preminuo legendarni Bora Đorđević, frontmen benda "Riblja čorba".

Rođen je 1. novembra 1952. godine u Čačku, a najveći deo svog života, posvetio je muzici kojom je počeo da se bavi još kao tinejdžer. Sedamdesetih godina bio je član brojnih čačanskih i beogradskih pop i rok grupa, kao što su „Zajedno“, „Suncokret“ i „Rani mraz“ (sa Đorđem Balaševićem). Bendovi su uglavnom nastupali u Čačku i okolnim mestima. Prvi put su svirali u školi, a na repertoaru su bile popularne rok pesme tog vremena. Nakon toga je pevao i svirao u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Kako vreme prolazi nije nam lakše nego sve teže, dođem na groblje i imam osećaj kao da je tu: Pre godinu dana napustio nas je…

Kako vreme prolazi nije nam lakše nego sve teže, dođem na groblje i imam osećaj kao da je tu: Pre godinu dana napustio nas je Bora Đorđević, prijatelji iz detinjstva ga ne zaboravlju (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 19 minuta
Hrvati besramno vređaju Boru Đorđevića Na dan godišnjice smrti objavili niz uvreda

Hrvati besramno vređaju Boru Đorđevića Na dan godišnjice smrti objavili niz uvreda

Alo pre 19 minuta
Hrvati najstrašnije izvređali Boru Đorđevića na dan godišnjice njegove smrti

Hrvati najstrašnije izvređali Boru Đorđevića na dan godišnjice njegove smrti

Telegraf pre 39 minuta
Godinu dana bez legende bore čorbe „Nismo očekivali da će nam sada biti još teže. Ipak, otkad je postavljen spomenik, kao da…

Godinu dana bez legende bore čorbe „Nismo očekivali da će nam sada biti još teže. Ipak, otkad je postavljen spomenik, kao da je još sa nama“, kažu prijatelji

Dnevnik pre 1 sat
Kako vreme prolazi nije nam lakše nego sve teže, dođem na groblje i imam osećaj kao da je tu: Pre godinu dana napustio nas je…

Kako vreme prolazi nije nam lakše nego sve teže, dođem na groblje i imam osećaj kao da je tu: Pre godinu dana napustio nas je Bora Đorđević, prijatelj iz detinjstva ga ne zaboravlja (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 3 sata
Kako vreme prolazi nije nam lakše nego sve teže, dođem na groblje i imam osećaj kao da je tu: Pre godinu dana napustio nas je…

Kako vreme prolazi nije nam lakše nego sve teže, dođem na groblje i imam osećaj kao da je tu: Pre godinu dana napustio nas je Bora Đorđević, prijatelji iz detinjstva ga ne zaboravlju (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 3 sata
Kako vreme prolazi nije nam lakše nego sve teže, dođem na groblje i imam osećaj kao da je tu: Pre godinu dana napustio nas je…

Kako vreme prolazi nije nam lakše nego sve teže, dođem na groblje i imam osećaj kao da je tu: Pre godinu dana napustio nas je Bora Đorđević, prijetelj iz detinjstva ga ne zaboravlja (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakBorĐorđe BalaševićRiblja čorbaKao rani mraz

Zabava, najnovije vesti »

Plava dvorana Sava Centra spremna za novu sezonu događaja

Plava dvorana Sava Centra spremna za novu sezonu događaja

Buro pre 54 minuta
Preminuo Đorđo Armani u 91. godini

Preminuo Đorđo Armani u 91. godini

Nedeljnik pre 54 minuta
Izbačen pred finale, a SAD se vraća: Luka Majčica u pregovorima oko ulaska u Elitu 9: Otkrio šta mu je bio jedan uslov (video)…

Izbačen pred finale, a SAD se vraća: Luka Majčica u pregovorima oko ulaska u Elitu 9: Otkrio šta mu je bio jedan uslov (video)

Blic pre 19 minuta
Grudi samo što ne ispadnu: Bivša modelsica objavila provokativnu fotografiju, a od ovog prizora muškarcima padaju vilice

Grudi samo što ne ispadnu: Bivša modelsica objavila provokativnu fotografiju, a od ovog prizora muškarcima padaju vilice

Blic pre 24 minuta
Plava dvorana Sava Centra spremna za novu sezonu događaja

Plava dvorana Sava Centra spremna za novu sezonu događaja

City magazine pre 19 minuta