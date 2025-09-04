Godinu dana od smrti Bore Đorđevića: Ovako je nastao hit „Riblje čorbe“ zbog kog se Srbi smeju i plaču u isto vreme

Danas se navršava godinu dana otkako je preminuo legendarni Bora Đorđević, frontmen benda "Riblja čorba".

Rođen je 1. novembra 1952. godine u Čačku, a najveći deo svog života, posvetio je muzici kojom je počeo da se bavi još kao tinejdžer. Sedamdesetih godina bio je član brojnih čačanskih i beogradskih pop i rok grupa, kao što su „Zajedno“, „Suncokret“ i „Rani mraz“ (sa Đorđem Balaševićem). Bendovi su uglavnom nastupali u Čačku i okolnim mestima. Prvi put su svirali u školi, a na repertoaru su bile popularne rok pesme tog vremena. Nakon toga je pevao i svirao u