Majka Aleksandre Prijović na slavlju rođenja unuke u majici sa emotivnom porukom (FOTO)

Pevačica Aleksandra Prijović juče se porodila i na svet donela ćerku kojoj su dali ime Aria.

Aleksandrina porodica potom je do kasnih sati slavila rođenje devojčice, a među najveselijima bila je baka Borka. Ona je u jednom trenutku i obukla majicu na kojoj je pisalo „Život nam je svega dao, rodila se Aria“, što je bilo posebno emotivno. Aleksandra i Filip već imaju sina Aleksandra, a sada je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana. Pevačica se sada oglasila i na Instagramu objavila fotografiju iz porodilišta.