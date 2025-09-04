Sastanak više od 30 lidera zemalja za podršku Ukrajini održan je danas u Parizu

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da je „Koalicija voljnih“ dala „neraskidivu zakletvu“ Ukrajini i upozorio da se ruskom predsedniku Vladimiru Putinu „ne može verovati“. „Ruski lider namerno odlaže mirovne pregovore, dok pokreće napade na Ukrajinu. To je dodatno potvrđeno neselektivnim napadima na Kijev prošle nedelje, koji su prouzrokovali značajnu štetu zgradama Britanskog saveta i delegacije EU“, naveo je Starmer, obraćajući se putem video-linka