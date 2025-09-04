Glavni saveznik Koštunice bila je vojna obaveštajna služba

Predsednik je, premda u telefonskom razgovoru sa premijerom nije rekao ništa, verovao da je izručenje Miloševića protivzakonito. Ali nije preduzeo ništa da to zaustavi. Delom i zbog Koštuničinog suprotstavljanja politici prema Hagu, Crvene beretke su u pobuni imale posrednu ili neposrednu podršku. Istovremeno, Đinđić je bio prinuđen da prekine sporazum sa njima. Zato je i ubijen

Postoje knjige koje u samoj najavi obećavaju da će postati hit. Jedna od takvih je i Nediplomatski životi koja će uskoro biti pred čitaocima na srpskom i engleskom jeziku, izdavačke kuće Clio, čiji su autori bračni par Vilijem i Lin Montgomeri. Vilijem je bio ambasador u Srbiji od 2000. do 2004. godine, pre toga istu funkciju obavljao je i u Bugarskoj i Hrvatskoj. Zbog čega je ova nova knjiga bivšeg ambasadora posebno privlačna i znakovita danas, tačno 25 godina od