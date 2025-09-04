Iako se još ne zna kad će izbori: "U udžbenicima će se izučavati kako studenti prave listu"

Radio 021 pre 1 sat  |  Vreme
Iako se još ne zna kad će izbori: "U udžbenicima će se izučavati kako studenti prave listu"

Profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom sadu Jelena Kleut ocenila je da će se izučavati u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu.

Nedeljnik Vreme je naveo da "izbora još nema, a kada će - ne zna se", te da, uprkos tome, deluje izvesno da će studenti formirati svoju listu, bez posebne saradnje sa opozicijom i da to mahom drže u tajnosti. Kleut je kazala da su studenti vrlo angažovani po tom pitanju, te da su postavili kriterijume koji podrazumevaju ne samo otklon od vlasti nego i od opozicije. "Strahuju da bi opozicioni funkcioneri mogli da im umanje šanse na izborima", rekla je Kleut za
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Profesorka Jelena Kleut: Izučavaće se u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu

Profesorka Jelena Kleut: Izučavaće se u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadIzbori

Politika, najnovije vesti »

Vučić sa Sijem: Srbija i Kina čelični prijatelji, poziv kineskim kompanijama za ulaganja

Vučić sa Sijem: Srbija i Kina čelični prijatelji, poziv kineskim kompanijama za ulaganja

RTV pre 38 minuta
Vučić u Kini: Nepominjanje novih kineskih PVO sistema, novi eVTOL proizvođač u igri za EXPO

Vučić u Kini: Nepominjanje novih kineskih PVO sistema, novi eVTOL proizvođač u igri za EXPO

Tango Six pre 43 minuta
Šta pokazuje niska podrška pristupanju EU u Srbiji?

Šta pokazuje niska podrška pristupanju EU u Srbiji?

Danas pre 28 minuta
"Si je bio uz nas kad nam je bilo najteže": Završen sastanak Vučića sa Đinpingom u Pekingu, evo o čemu su razgovarali (foto)…

"Si je bio uz nas kad nam je bilo najteže": Završen sastanak Vučića sa Đinpingom u Pekingu, evo o čemu su razgovarali (foto)

Blic pre 43 minuta
"To iritira Brisel, naravno": Vučić u Pekingu na vojnoj paradi, EU ćuti, a Tramp gunđa: Šta Srbija dobija ovom posetom, a gde…

"To iritira Brisel, naravno": Vučić u Pekingu na vojnoj paradi, EU ćuti, a Tramp gunđa: Šta Srbija dobija ovom posetom, a gde su rizici

Blic pre 8 minuta