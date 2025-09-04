Iako se još ne zna kad će izbori: "U udžbenicima će se izučavati kako studenti prave listu"

Profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom sadu Jelena Kleut ocenila je da će se izučavati u udžbenicima kako studenti prave izbornu listu.

Nedeljnik Vreme je naveo da "izbora još nema, a kada će - ne zna se", te da, uprkos tome, deluje izvesno da će studenti formirati svoju listu, bez posebne saradnje sa opozicijom i da to mahom drže u tajnosti. Kleut je kazala da su studenti vrlo angažovani po tom pitanju, te da su postavili kriterijume koji podrazumevaju ne samo otklon od vlasti nego i od opozicije. "Strahuju da bi opozicioni funkcioneri mogli da im umanje šanse na izborima", rekla je Kleut za