Maskirani napadači bejzbol palicama i drškom pištolja tukli ratne veterane u kafiću u Beogradu

Radio 021 pre 4 sati  |  Nova.rs
Desetorica maskiranih napadača i kafiću na Savskom vencu pretukla su vlasnika jednog lokala i četvoricu njihovih gostiju, ratnih veterana koji podržavaju studente u blokadi i građane.

Tukli su ih bejzbol palicama, pendrecima, a jednog od njih udarili i drškom pištolja po glavi, piše Nova.rs. Napad se dogodio sinoć oko 19 časova u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji Savskog venca, a sva petorica povređenih prevezena su na VMA. Prema rečima advokata Predraga Markovića koji je kontaktirao sa njima, vrlo je verovatno da su neki od njih zadobili teške telesne povrede i da je jednom polomljena vilica, a drugom ruka. "Svi su zverski prebijeni,
