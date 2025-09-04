Uhapšen osumnjičeni za ubistvo vođe navijača na Detelinari

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici MUP-a u Novom Sadu uhapsili Novosađanina G. V. starog 36 godina, koji se sumnjiči za ubistvo na Detelinari.

G.V. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo. Policija je uhapsila i S. M. (46) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (1989), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (1979) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog