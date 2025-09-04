Uhapšen osumnjičeni za ubistvo vođe navijača na Detelinari

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo vođe navijača na Detelinari

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici MUP-a u Novom Sadu uhapsili Novosađanina G. V. starog 36 godina, koji se sumnjiči za ubistvo na Detelinari.

G.V. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo. Policija je uhapsila i S. M. (46) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (1989), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (1979) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu: Pronađen nož kojim je učinjeno krivično delo (VIDEO, FOTO)

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu: Pronađen nož kojim je učinjeno krivično delo (VIDEO, FOTO)

Euronews pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu

RTS pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu

Politika pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ispred kafića u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Ivica Dačić o hapšenju osumnjičenog za ubistvo u Novom Sadu

Ivica Dačić o hapšenju osumnjičenog za ubistvo u Novom Sadu

Nova pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo na Detelinari

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo na Detelinari

Moj Novi Sad pre 1 sat
Evo gde je policija pronašla nož nakon svirepog ubistva navijača Osumnjičeni pronađeni u štek stanu u Novom Sadu: Ovako su…

Evo gde je policija pronašla nož nakon svirepog ubistva navijača Osumnjičeni pronađeni u štek stanu u Novom Sadu: Ovako su uhapšeni (foto, video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNovi SadMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Svet, najnovije vesti »

Suprotstavljena viđenja vojne parade u Pekingu: Demonstracija moći, geopolitički izazov ili odbrana integriteta

Suprotstavljena viđenja vojne parade u Pekingu: Demonstracija moći, geopolitički izazov ili odbrana integriteta

Danas pre 58 minuta
Uništili sve tragove Kimovog prisustva U Pekingu: Bezbednosne službe sprovele čišćenje prostorija u kojima je bio Džong Un…

Uništili sve tragove Kimovog prisustva U Pekingu: Bezbednosne službe sprovele čišćenje prostorija u kojima je bio Džong Un: Ovo pokušavaju da sakriju (video)

Blic pre 33 minuta
Zelenski: Putin će iskoristiti sastanke u Kini kao dozvolu za nastavak rata

Zelenski: Putin će iskoristiti sastanke u Kini kao dozvolu za nastavak rata

Blic pre 8 minuta
(Foto) "zauvek ćeš imati 19": Dirljive oproštajne poruke od Darije, koja je poginula braneći Ukrajinu: Na drugoj godini…

(Foto) "zauvek ćeš imati 19": Dirljive oproštajne poruke od Darije, koja je poginula braneći Ukrajinu: Na drugoj godini studija pridružila se "Azovu"

Blic pre 1 sat
Pronađena tela bračnog para: Žena upucana u grudi, suprug u glavu: Strava i užas u Grčkoj

Pronađena tela bračnog para: Žena upucana u grudi, suprug u glavu: Strava i užas u Grčkoj

Blic pre 2 sata