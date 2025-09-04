"Delez Srbija" o merama Vlade: Zaposleni i kupci ostaju naš prioritet

Kompanija "Delez Srbije" oglasila se povodom novih mera Vlade Srbije koje podrazumevaju smanjenje marži za više od 20.000 proizvoda i ocenila da, prema trenutnim procenama, "imaju negativan uticaj" na njihovo poslovanje i zahtevaju značajna prilagođavanja kako za tu kompaniju, tako i za čitav maloprodajni sektor.

"Delez“ navodi da, kao vodeći trgovac na malo u Srbiji, koji posluje kroz 559 prodavnica i zapošljava više od 12.000 ljudi, sprovodi sveobuhvatne analize kako bi sagledali pun uticaj novih mera Vlade, koje podrazumevaju intervencije na tržištu maloprodaje hrane, na njihovo poslovanje. "Prema trenutnim procenama novi propisi imaju negativan uticaj i zahtevaju značajna prilagođavanja kako za našu kompaniju, tako i za čitav maloprodajni sektor", ističe se u