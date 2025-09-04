Vučić iz Pekinga: Dobili smo poziv za zvaničnu državnu posetu Kini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju javnosti posle sastanka sa liderom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu istakao da je Srbija dobila poziv od strane Sija za državnu posetu Kini i da će se obaviti, najverovatnije, u narednih šest meseci. Naveo je da su razgovarali o svim sferama društvenog života, saradnji i investicijama u oblasti veštačke inteligencije, robotike i modernih tehnologija, kao i o infrastrukturnim projektima, uključujući i Ekspo. Kina vrlo dobro vidi i sagledava šta

Obraćanje Vučića posle sastanka sa Sijem "Ne postoji spontana revolucija" Predsednik Srbije je naveo da su u zemlji nalaze najbolji kineski investitori, kao i da će Srbija biti najveći proizvođač bakra i zlata u Evropi. "Kina je veoma snažna i meni je jasno da se stvari u svetu menjaju. Zato sada imate obojenu revoluciju na teritoriji Indonezije, recimo. Kina svojim uticajem uzima sve značajnije prostore u svetskoj politici, a posebno u globalnom jugu. To nije lako