Vučić sa Džao Leđijem o strateškom partnerstvu Srbije i Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je u Pekingu razgovarao sa visokim zvaničnikom NR Kine Džao Leđijem o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine, o saradnji zasnovanoj na međusobnom poverenju, iskrenom prijateljstvu i zajedničkoj viziji razvoja.

Aleksandar Vučić, na Instagram nalogu buducnostrbijeav, napisao je da je posebno naglasio da Srbija visoko ceni podršku i poštovanje koje Kina pokazuje prema našoj zemlji i narodu, kao i dosledno zalaganje za očuvanje međunarodnog prava i principa suvereniteta. "Razmenili smo mišljenja o daljem jačanju političkog dijaloga, unapređenju ekonomske saradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama koje donose napredak i dobrobit građanima Srbije", naveo je Vučić.