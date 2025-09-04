Basketaši Srbije otputovali na Evropsko prvenstvo u Kopenhagen

BEOGRAD - Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 otputovala je jutros u Kopenhagen, gde će se od 5. do 7. septembra biti održano Evropsko prvenstvo.

Srbija je u istoriji EP osvojila pet zlatnih i dve srebrne medalje. Basketaši Srbije su prošle godine u finalu EP u Beču poraženi od Austrije 18:17. Srbija će na EP u Kopenhagenu igrati u grupi A sa Švajcarskom i Italijom. U B grupi su Francuska, Nemačka i Mađarska, u C grupi Holandija, Letonija i Irska, a u D grupi Litvanija, Austrija i Danska. Srbija će u petak od 15 sati igrati protiv Italije, a tri časa kasnije sa Švajcarskom. Eliminacione runde i borbe za