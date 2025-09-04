Basketaši Srbije otputovali na Evropsko prvenstvo u Kopenhagen

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Basketaši Srbije otputovali na Evropsko prvenstvo u Kopenhagen

BEOGRAD - Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 otputovala je jutros u Kopenhagen, gde će se od 5. do 7. septembra biti održano Evropsko prvenstvo.

Srbija je u istoriji EP osvojila pet zlatnih i dve srebrne medalje. Basketaši Srbije su prošle godine u finalu EP u Beču poraženi od Austrije 18:17. Srbija će na EP u Kopenhagenu igrati u grupi A sa Švajcarskom i Italijom. U B grupi su Francuska, Nemačka i Mađarska, u C grupi Holandija, Letonija i Irska, a u D grupi Litvanija, Austrija i Danska. Srbija će u petak od 15 sati igrati protiv Italije, a tri časa kasnije sa Švajcarskom. Eliminacione runde i borbe za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Paspalj za Danas o Evrobasketu: Da ubacimo u brzinu više i rešićemo ozbiljan problem zbog odsustva Bogdanovića

Paspalj za Danas o Evrobasketu: Da ubacimo u brzinu više i rešićemo ozbiljan problem zbog odsustva Bogdanovića

Danas pre 19 minuta
Eurobasket, 9. Dan: Finalne bitke grupne faze! Džikićeva Gruzija protiv BiH, Dončić sa Izraelcima, derbi dana igraju Španci i…

Eurobasket, 9. Dan: Finalne bitke grupne faze! Džikićeva Gruzija protiv BiH, Dončić sa Izraelcima, derbi dana igraju Španci i Grci!

Kurir pre 19 minuta
Sraman napad Turaka: Nakon pobede pokušali da brutalno ponize Jokića! (foto) ovo se čekalo: Stigla informacija o povredi…

Sraman napad Turaka: Nakon pobede pokušali da brutalno ponize Jokića! (foto) ovo se čekalo: Stigla informacija o povredi Alekse Avramovića!

Hot sport pre 1 sat
Milutinov: Bolje poraz sad, nego u nastavku

Milutinov: Bolje poraz sad, nego u nastavku

Sportski žurnal pre 39 minuta
Još jedna borba za medalju na Baltiku - basketaši Srbije otputovali na EP

Još jedna borba za medalju na Baltiku - basketaši Srbije otputovali na EP

RTS pre 44 minuta
Poraz Srbije od Turske je loša vest za Nemačku

Poraz Srbije od Turske je loša vest za Nemačku

Dojče vele pre 2 sata
Basketaši otputovali na Evropsko prvenstvo, evo kada igraju prve mečeve

Basketaši otputovali na Evropsko prvenstvo, evo kada igraju prve mečeve

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoHolandijaLitvanijaLetonijaAustrijaItalijaIrskaBečNemačkaDanskaKopenhagenMađarskaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Srbija na Finsku u osmini finala, 'biće sve u redu' sa Avramovićem, kažu iz KSS

Srbija na Finsku u osmini finala, 'biće sve u redu' sa Avramovićem, kažu iz KSS

BBC News pre 19 minuta
Teži put do finala: Ko su potencijalni protivnici Srbije posle poraza od Turske

Teži put do finala: Ko su potencijalni protivnici Srbije posle poraza od Turske

Nedeljnik pre 19 minuta
Odličan odziv: Zvezda već prodala 2.000 ulaznica za meč sa Seltikom! Ništa od humske: Velika želja Partizana oblači dres…

Odličan odziv: Zvezda već prodala 2.000 ulaznica za meč sa Seltikom! Ništa od humske: Velika želja Partizana oblači dres Malage! (foto)

Hot sport pre 18 minuta
Paspalj za Danas o Evrobasketu: Da ubacimo u brzinu više i rešićemo ozbiljan problem zbog odsustva Bogdanovića

Paspalj za Danas o Evrobasketu: Da ubacimo u brzinu više i rešićemo ozbiljan problem zbog odsustva Bogdanovića

Danas pre 19 minuta
Pelister angažovao Amerikanca

Pelister angažovao Amerikanca

Sportski žurnal pre 13 minuta