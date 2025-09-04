UKRAJINSKA KRIZA: Evropski lideri danas sa Zelenskim o pomoći Ukrajini, planiran razgovor i sa Trampom

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Evropski lideri danas sa Zelenskim o pomoći Ukrajini, planiran razgovor i sa Trampom

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.289. dan. Evropski lideri takozvane ''koalicije voljnih'' za pomoć Ukrajini sastaće se danas u 10.30 po srednjeevropskom vremenu u parizu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o pomoći Ukrajini, a planiran je i razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u 14 sati.

Kako prenosi Figaro oni će američkog predsednika pozvati da uvede dodatne sankcije Rusiji i doprinese buducim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, prenosi Figaro. Kako se navodi, evropski lideri će potvrditi spremnost da pruže bezbednosne garancije Ukrajini, dok se istovremeno nadaju američkom učešću. Francuski predsednik Emanuel Makron potvrdio je tokom sastanka sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim da je Evropa posvećenija ovom pitanju nego ikada pre, dok
