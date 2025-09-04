Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe

Naslovi.ai pre 14 minuta
Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe

Lisabon u žalosti nakon nesreće žičare Glorija u kojoj je poginulo najmanje 17 ljudi, dok je 23 osobe povređeno, a istraga je u toku.

U Lisabonu je 3. septembra došlo do teške nesreće kada je žičara Glorija, stara oko 140 godina i popularna turistička atrakcija, iskočila iz šina i udarila u zgradu. Poginulo je najmanje 17 osoba, a povređeno je 23, od kojih je petoro u teškom stanju, uključujući i dete. Među žrtvama ima i stranih državljana, dok su nacionalnosti još nepoznate. Danas Beta BBC News

Uzroci nesreće još nisu potvrđeni, ali se sumnja da je do incidenta došlo zbog otkazivanja kočnica ili pucanja sajle koja povezuje kabine. Svedoci opisuju da je vozilo bilo van kontrole i da je nekontrolisano sjurilo niz strmu ulicu. Radnici kompanije koja upravlja žičarom godinama su upozoravali na probleme sa održavanjem i kočenjem. Telegraf N1 Info Mašina

Portugalska vlada je proglasila dan žalosti na državnom nivou i tri dana žalosti u Lisabonu. Hitne službe i policija su brzo reagovale, a istraga je u toku. Nesreća je izazvala zabrinutost oko finansiranja i održavanja javnog prevoza, što može uticati na izbore za gradonačelnika u oktobru. Euronews Bloomberg Adria Euronews Telegraf

Među povređenima su i dvoje dece i trudnica, koji su prevezeni u bolnice, a mališani su lakše povređeni. Blic Blic Blic Novi magazin

Ambasada Srbije u Portugaliji saopštila je da nema podataka o srpskim državljanima među nastradalima ili povređenima, ali je u stalnom kontaktu sa nadležnim službama i spremna je za pružanje pomoći. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće portugalskom narodu i vlastima. N1 Info B92 Politika Alo

Povezane vesti »

Portugal: 16 poginulih zbog nesreće u Lisabonu, tužilaštvo pokrenulo istragu

Portugal: 16 poginulih zbog nesreće u Lisabonu, tužilaštvo pokrenulo istragu

Vreme pre 39 minuta
(BLOG) Šok i žalost u Portugaliji nakon nesreće na žičari: Premijer objavio da je 16 žrtava, pet osoba u teškom stanju

(BLOG) Šok i žalost u Portugaliji nakon nesreće na žičari: Premijer objavio da je 16 žrtava, pet osoba u teškom stanju

N1 Info pre 18 minuta
Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i…

Tragedija u Lisabonu: Žičara iskliznula iz šina, pa se srušila: Poginulo 15 osoba, 18 povređenih, među njima dvoje dece i trudnica (foto, video)

Blic pre 19 minuta
"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada je stradalo 15…

"Mislili smo da će se vagoni sudariti, ali je udario u zgradu"! Očevici opisali trenutak užasa u Lisabonu kada je stradalo 15 osoba: "Ljudi su počeli da iskaču kroz prozore" (foto,video)

Blic pre 54 minuta
"Puklo je kao bomba, a onda je nastupila jeziva tišina": Ispovesti očevidaca strašne nesreće u Lisabonu

"Puklo je kao bomba, a onda je nastupila jeziva tišina": Ispovesti očevidaca strašne nesreće u Lisabonu

NIN pre 24 minuta
Dečak (3) se grčevito držao za ruku spasioca! Izgubio oca u smrskanoj kabini žičare u Lisabonu, majka u teškom stanju: Očevici…

Dečak (3) se grčevito držao za ruku spasioca! Izgubio oca u smrskanoj kabini žičare u Lisabonu, majka u teškom stanju: Očevici opisali scene užasa! (foto/video)

Kurir pre 9 minuta
Dečak (3) nije hteo da pusti ruku spasioca: Otac stradao na mestu, majka na intenzivnoj nezi, potresne scene nakon nesreće u…

Dečak (3) nije hteo da pusti ruku spasioca: Otac stradao na mestu, majka na intenzivnoj nezi, potresne scene nakon nesreće u Lisabonu

Večernje novosti pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Lisabon

Svet, najnovije vesti »

Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci, vojna podrška i Trampova ocena sukoba

Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, mirovnjaci, vojna podrška i Trampova ocena sukoba

Naslovi.ai pre 4 minuta
Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe

Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe

Naslovi.ai pre 14 minuta
Da li bi ostavka Makrona rešila političku krizu u Francuskoj?

Da li bi ostavka Makrona rešila političku krizu u Francuskoj?

Danas pre 49 minuta
Trampova administracija traži od Vrhovnog suda da poništi odluku nižeg suda o carinama

Trampova administracija traži od Vrhovnog suda da poništi odluku nižeg suda o carinama

Forbes pre 34 minuta
Si Đinping i Kim Džong Un razgovarali u Pekingu: Jačanje saradnje u svim oblastima

Si Đinping i Kim Džong Un razgovarali u Pekingu: Jačanje saradnje u svim oblastima

RTV pre 24 minuta