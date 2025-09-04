Tragedija na lisabonskoj žičari Glorija: najmanje 17 poginulih i 23 povređene osobe

Naslovi.ai pre 14 minuta

Lisabon u žalosti nakon nesreće žičare Glorija u kojoj je poginulo najmanje 17 ljudi, dok je 23 osobe povređeno, a istraga je u toku.

U Lisabonu je 3. septembra došlo do teške nesreće kada je žičara Glorija, stara oko 140 godina i popularna turistička atrakcija, iskočila iz šina i udarila u zgradu. Poginulo je najmanje 17 osoba, a povređeno je 23, od kojih je petoro u teškom stanju, uključujući i dete. Među žrtvama ima i stranih državljana, dok su nacionalnosti još nepoznate. Danas Beta BBC News

Uzroci nesreće još nisu potvrđeni, ali se sumnja da je do incidenta došlo zbog otkazivanja kočnica ili pucanja sajle koja povezuje kabine. Svedoci opisuju da je vozilo bilo van kontrole i da je nekontrolisano sjurilo niz strmu ulicu. Radnici kompanije koja upravlja žičarom godinama su upozoravali na probleme sa održavanjem i kočenjem. Telegraf N1 Info Mašina

Portugalska vlada je proglasila dan žalosti na državnom nivou i tri dana žalosti u Lisabonu. Hitne službe i policija su brzo reagovale, a istraga je u toku. Nesreća je izazvala zabrinutost oko finansiranja i održavanja javnog prevoza, što može uticati na izbore za gradonačelnika u oktobru. Euronews Bloomberg Adria Euronews Telegraf

Među povređenima su i dvoje dece i trudnica, koji su prevezeni u bolnice, a mališani su lakše povređeni. Blic Blic Blic Novi magazin

Ambasada Srbije u Portugaliji saopštila je da nema podataka o srpskim državljanima među nastradalima ili povređenima, ali je u stalnom kontaktu sa nadležnim službama i spremna je za pružanje pomoći. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće portugalskom narodu i vlastima. N1 Info B92 Politika Alo