Motociklista teže povređen u nesreći na Zrenjaninskom putu

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Zrenjaninskom putu motociklista je zadobio teže povrede, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila oko 23.15 časova, a motociklista je prevezen na Vojno-medicinsku akademiju. Pored toga, u Hitnoj pomoći navode da su se noćas dogodile još tri saobraćajne nezgode, u kojima su učesnici lakše povređeni. Ekipe Hitne pomoći noćas su obavile 111 intervencija, od toga 15 na javnom mestu. Za pomoć su se javljali
