B92 pre 2 sata
Može li Novak do "het-trika" protiv Alkarasa?

Novak Đoković i Karlos Alkaras od 21 čas igraju prvo polufinale ovogodišnjeg US Opena.

Srpskom i španskom teniseru je pripala čast da od 15 časova po lokalnom vremenu otvore program na "Artur Eš" stadionu, posle čega će na isti teren izaći Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim. Biće to Novakov i Karlosov deveti međusobni okršaj, a kakav god ishod bude Đoković ostaje u prednosti kako ima pet pobeda iz dosadašnjih osam mečeva. "Moraću debelo da se namučim i svoje telo da iscrpim do krajnjih granica da bih došao do mečeva protiv Alkarasa i Sinera, i onda...
Novak ĐokovićUS OpenJanik Siner

