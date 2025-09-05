Na današnji dan, 5. septembar

Danas je petak, 5. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1514 - Turski sultan Selim I ušao je u Tabriz u Persiji. 1568 - Rodjen je italijanski filozof, dominikanac Tomazo Kampanela (Tommaso Campanella), zastupnik utopijske filozofije. Optužen da širi jeretičku nauku, osuđen je 1599. na doživotni zatvor. Oslobođen je nakon 27 godina na intervenciju pape Urbana VIII. Svoj ideal države opisao je u delu "Grad sunca" koje je postalo udžbenik utopijske filozofije. 1600 - Poveljom engleske kraljice Elizabete osnovana je