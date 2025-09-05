Hamas objavio snimak Alona Ohela, izraelskog taoca koji ima i državljanstvo Srbije

BBC News pre 3 minuta

EPA

Palestinska ekstremistička organizacija Hamas objavila je snimak dvojice izraelskih talaca, a jedan od njih je i Alon Ohel koji ima državljanstvo Srbije. To je prvi snimak Ohela koji je objavljen otkako je kidnapovan pre 700 dana.

Pored Ohela, na snimku koji traje tri i po minuta je Gaj Gilboa Dalal, prenele su agencije Rojters i AFP.

Obojica su oteta 7. oktobra 2023, kada su pripadnici Hamasa upali u južni deo Izraela, ubili 1.200 ljudi i oteli 251 čoveka, od kojih je 48 još u zatočeništvu.

Kao odgovor na ovaj napad, Izrael je pokrenuo ofanzivu na Pojas Gaze u kojoj je do sada, prema podacima lokalnih vlasti pod kontrolom Hamasa, ubijeno više od 64.000 ljudi.

Najnoviji snimak Hamasa, navodno napravljen 28. avgusta, prikazuje Gilbou-Dalala u automobilu.

On na snimku kaže da ga drže u gradu Gazi zajedno sa još nekoliko talaca i ističe da se plaši da će poginuti u izraelskoj ofanzivi.

Gilboa-Dalal je na zadnjem sedištu automobila koji, deluje, ide kroz grad.

Dok se vozi ulicama pored zgrada, Gilboa-Dalal kaže da jedna od njih pripada organizaciji Crvenog krsta.

Od početka najnovijeg sukoba, Hamas odbija da dozvoli predstavnicima Crvenog krsta da obiđu taoce.

Pred kraj snimka se vidi i 24-godišnji Alon Ohel, koji se grli sa Gilboa-Dalalom.

BBC nije mogao nezavisno da potvrdi da li je snimak zaista napravljen 28. avgusta.

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije poručio je da su roditelji Alona Ohela, dobili naznake da je živ.

„Srce Srbije je slomljeno zbog Ohela, našeg voljenog građanina, zarobljenog u Hamasovom kandžama gotovo 700 mučnih dana.

„Dobili smo danas poruku da je živ, ali njegovi roditelji Idit i Kobi Ohel trpe nezamislivu bol, čekajući sina", naveo je Đurić u objavi na Instagramu.

https://www.instagram.com/p/DOOJfT1jCJn/

Gilboa-Dalal se već pojavljivao u snimcima koje je Hamas objavljicao.

U februaru je bio primoran da gleda kako Hamas oslobađa druge taoce u okviru sporazuma o privremenom prekidu vatre.

Taoci koji su snimljeni na sličan način a koji su od tada pušteni, rekli su da su im otmičari diktirali šta treba da kažu.

Organizacija Hjuman rajts voč je osudila Hamas i druge ekstremističke grupe u Gazi zbog objavljivanja snimaka talaca, nazivajući to nehumanim postupanjem koje predstavlja ratni zločin. Izraelski zvaničnici su opisali snimke kao deo psihološkog rata.

Desetine hiljada Izraelaca organizovalo je nedeljne demonstracije pozivajući na kraj rata kako bi se obezbedilo oslobađanje preostalih talaca.

Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su 10. avgusta ofanzivu na grad Gazu uz obrazloženje da se tu nalazi poslednje uporište Hamasa.

Portparol IDF je kazao da izraelske snage sada kontrolišu oko 40 odsto tog grada, u kojem je pre rata živelo oko milion ljudi.

(BBC News, 09.05.2025)