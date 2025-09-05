Novak Đoković, partibrejker

BBC News pre 21 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

Geoff Burke-Imagn Images

„Svi očekuju finale Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, ali probaću da im poremetim planove“.

Tim rečima najbolji srpski teniser Novak Đoković opisao je atmosferu na US Openu, četvrtom grend slemu sezone, gde je u toku njegova potraga za petom titulom.

Da bi došao do nje, ujedno i 25. grend slema, čime bi dodatno podebljao rekord u broju najvažnijih trofeja iz sveta tenisa, moraće da bude partibrejker.

Od 21 sat u polufinalu igra protiv 22-godišnjeg Španca, drugog tenisera sveta, što ljubitelji „belog sporta" najavljuju kao blokbaster i novi teniski klasik.

U drugom polufinalu Italijan Janik Siner igra protiv kanadskog tenisera Feliksa Ožer-Alijasima, 27. tenisera ATP liste, i veliki je favorit u tom susretu.

„Oni (Alkaraz i Siner) najbolje igraju ovde, dominantni su, ali ne idem sa belom zastavom...

„Niko to ne radi, naročito ne ja", izjavio je Đoković posle pobede nad Tejlorom Fricom u četvrtfinalu.

Mnogo toga trenutno ide u prilog Alkarazu.

Poslednji grend slem 38-godišnji Đoković je osvojio upravo u Njujorku, ali 2023, dok je 16 godina mlađi Španac u međuvremenu došao do još tri (ukupno ima pet).

Poslednji na ovogodišnjem Rolan Garosu, da bi zatim u finalu Vimbldona bio poražen od Sinera.

Đoković za to vreme u 2025. godini ima tri grend slem polufinala.

Prvo je na Australijan openu predao Nemcu Aleksandru Zverevu zbog povrede, zatim je Siner bio bolji i na Rolan Garosu i na Vimbldonu.

Međutim, Alkaraz je izgubio poslednja dva duela od Đokovića - četvrtfinale Australijan opena i finale Olimpijskih igara u Parizu.

Đoković u direktnim susretima vodi 5:3.

„Ne smem da kažem da je Alkaraz favorit, iako ulazi u ovaj meč sa mnogo samopouzdanja", izjavio je Huan Karlos Ferer, Alkarazov trener, u razgovoru sa španskim novinarima pred duel sa Đokovićem.

„Jedva čekamo novi duel", dodao je.

Poraz u Australiji opisuje kao „veoma bolan“, ali i ističe da su uslovi bili drugačiji.

„Tamo su igrali noću i to je njemu (Đokoviću) više odgovaralo, jer loptica niže odskače.

„Ovde će igrati po danu i to će Karlosu više odgovarati", rekao je Ferer.

Njegov teniser je, ističe, na mentalnom nivou bolji nego ikada.

Đoković nije bio zadovoljan igrom koju je pružio protiv Frica, a najavio je i da će pred meč sa Špancem pre svega biti usredsređen na oporavak.

U poslednjih nekoliko meseci imao je par zdravstvenih problema, a sitne povrede mučile su ga i tokom US Opena.

„Trenutno se ne osećam baš sveže, ali videćemo. Mnogo mi pomaže što imam dva dana odmora", izjavio je posle pobede u četvrtfinalu.

„Probaću da se opustim i da se oporavim, to mi je ključ kako bih mogao da budem spreman i za pet setova s Karlosom, ako je potrebno."

Provešće, kako kaže, neko vreme i u prirodi.

„Baš bih voleo da budem spreman. Volim takve mečeve, na najvećoj sceni.

„Nisam siguran kako će se telo osećati, ali daću sve od sebe da budem spreman.

„Biće mnogo trčanja, neće biti mnogo kratkih poena, to je sigurno".

BRIAN HIRSCHFELD/EPA/Shutterstock

Đokoviću je ovo 53. grend slem polufinale u karijeri, a bori se za 38. finale.

Prvo je imao upravo u Njujorku, sada već davne 2007. godine, kada ga je u tri seta savladao slavni Švajcarac Rodžer Federer.

Federer, Rafael Nadal i Đoković glavni su takmaci u trci za zvanje najboljeg tenisera u istoriji, kojem je Đoković - statistički gledano - od njih trojice možda i najbliži.

Među brojnim rekordima pre svega se izdvajaju najviše nedelja kao broj jedan, najviše grend slem titula, kao i bolji direktan skor protiv dvojice najvećih rivala.

Plasman u polufinale US Opena Đokoviću je doneo i skok na ATP listi sa sedmog na četvrto mesto, a ukoliko osvoji titulu preskočiće i Zvereva koji je na poziciji broj tri.

Alkaraz i Siner su daleko odmakli na prve dve pozicije.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.05.2025)