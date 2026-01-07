Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Košarkaši Minesote pobedili su u noći između utorka i srede Majami 122:94 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Minesotu je predvodio Entoni Edvards sa 26 poena i pet skokova, Džejden Mekdenijels postigao je 19 poena, a Džulijus Rendl 15 poena, 11 skokova i pet asistencija. Drugoj pobedi Minesote protiv Majamija u poslednja četiri dana Naz Rid doprineo je sa 14 poena i šest skokova, a Rudi Gober sa 13 poena i šest skokova. U ekipi Majamija Norman Pauel postigao je 21 poen, Tajler Hiro, koji se vratio na teren posle 11 uzastopnih utakmica zbog povrede prsta, imao je 17 poena