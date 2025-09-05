BBC vesti na srpskom

Protest u Novom Sadu, skupovi i u drugim gradovima Srbije - traže se izbori i ostavke dekana

Okupljenima u Novom Sadu obratili su se studenti Filozofskog fakulteta i Fakulteta za fizičko vaspitanje i zatražili ostavke dekana, a od vlasti da raspiše prevremene izbore.

BBC News pre 9 minuta

Studenti i anti-vladini demonstranti okupili su se u Novom Sadu i u drugim gradovima Srbije da protestuju protiv, kako tvrde, policijske brutalnosti i kršenja autonomije univerziteta.

Okupljenima u Novom Sadu obratili su se studenti Filozofskog fakulteta i Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport (FSFV).

Oni su zatražili ostavke dekana oba fakulteta, ali i od vlasti da raspiše prevremene izbore.

„Da ova vlast ode i da dođe neka humanija. Svaki pritisak na njih (vlast) mora da pokrene nešto napred", kaže Miodrag Čolić iz banatskog sela Seleuš, koji je došao u Novi Sad da pruži studentima podršku.

Kaže da to što se dogodilo pre nedelju dana je strašno i jezivo.

„Toliko nasilja i pendreka teško da može da se zamisli.

„To će još više ljudi izvesti na ulice", rekao je.

Večerašnji protest je održan na raskrsnici na kojoj su policija i žandarmerija intervenisale 1. septembra protiv grupe demonstranata, posle komemorativne šetnje.

Večaras je posle govora grupa demonstranata otišla u studentski kampus, gde se nalaze jake snage policije.

U toku protesta, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da ima saznanja da „učesnici neprijavljenog skupa imaju nameru da napadnu policiju".

MUP je upozorio učesnike da poštuju zakon i da će u suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje.

Skupovi solidarnosti sa Novosađanima održavaju se u Novom Pazaru, Valjevu, Kraljevu, Užicu, Prijepolju, Prokuplju, ali i drugim mestima u Srbiji.

Kako je u Novom Sadu

Demonstranti u Novom Sadu
BBC/Slobodan Maričić

Po toploj septembarskoj noći hiljade ljudi izašlo je na ulice Novog Sada.

Nose zastave Srbije, nekoliko transparenata kojim traže izbore i udaraju u bubnjeve.

Najviše je, naravno, Novosađana, ali ima i ljudi iz drugih gradova, javlja Slobodan Maričić, reporter BBC na srpskom.

Najviše pažnje privlači stariji čovek u tradicionalnoj vojvođanskoj nošnji, sa porukom za policiju ispisanom po sebi.

„Ovde sam da podržim omladinu da dođu do slobode i pravde i da im se ispune zahtevi, a to su zahtevi svih ljudi da žive u pravnoj državi.

„Video sam veoma agresivne policajce, ali nije jak onaj što udara već onaj što trpi i da se dozovu pameti", poručio je Dragoslav Stojšin iz Ilandže u Vojvodini.

Ispričao je da prati proteste širom Srbije i da stariji nemaju pravo da urušavaju mladima život.

„Očekujem da vlast dobije još jednu injekciju znanja i da im se stavi do znanja da ovo više nije šala", dodao je.

Protest je počeo 16minutnom tišinom, zatim himnom studenata.

I odmah su rekli zašto su tu - brane slobodu i autonomiju univerziteta, ističu.

Traže izbore.

I u glasovima im se čuje bes.

„Izgubili smo najmilije ovde, ali mislim da je vama najteže. Želim da se zahvalim studentima koji su me održali u životu, od njih neću odustati.

„Svi treba da stanemo ispred ove dece da stvorimo zdraviju Srbiju sa zdravijim temeljima za sve nas", kazala je Dijana Hrka, majka nastradalog Stefana Hrke.

Posle skupa gde su održani govori, grupa demonstranata je otišla u kampus, a na ulazu u Filozofski fakultet u Novom Sadu dosta je napeta situacija, javlja reporter BBC.

Studenti i policija ispred fakulteta u Novom Sadu
BBC/Slobodan Maričić
Napeto ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Policija ispred fakulteta
BBC/Slobodan Maričić
Demonstranti u Novom Sadu
BBC/Slobodan Maričić
Protest u Novom Sadu zbog kako kažu policijske brutalnosti

U zgradu fakulteta preko prozora

Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i sporta u Novom Sadu (FSFV) ušao je 1. septembra na fakultet koji studenti blokiraju od 22. aprila.

Odmah potom se policija u opremi za razbijanje demonstracija rasporedila ispred ulaza u fakultet.

„Maskirani batinaši u pratnji policije su upravo upali na DIF. Dođite ispred DIF-a", poručili su studenti koji blokiraju fakultete u objavi na društvenim mrežama.

Objavili su i snimke ljudi koji su zajedno sa dekanom ušli u fakultet.

Drid je za Danas objasnio da je upao na fakultet upao zato što je tog dana počeo ispitni rok.

Ljudi na protestu u Novom Sadu
BBC/Slobodan Maričić
Protest u Novom Sadu

Od prošle nedelje, policija obezbeđuje ulaz u zgradu novosadskog Filozofskog fakulteta pošto su u njega ušli dekan i nekoliko profesora.

Tokom 10 prethodnih meseci antivladinih demonstracija, bilo je nekoliko velikih okupljanja na poziv studenata koji blokiraju fakultete.

Najveći su bili u Beogradu 15. marta i 28. juna.

Tokom leta, neki protesti su bili nasilni, zabeleženi su sukobi demonstranata sa policijom i pristalicama SNS, hapšenja, kao i optužbe o navodnom prekoračenju ovlašećenja brutalnosti.

Policija i predstavnici vlasti su odbacivali optužbe i izneli podatke da je u neredima povređeno više od 120 policajaca.

Studenti koji blokiraju neke fakultete najpre su tražili od nadležnih utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice i obračun sa korupcijom koja je, tvrde, bila i jedan od uzroka novosadske tragedije.

Potom su dodali još jedan zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast za sada odbija.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.05.2025)

BBC News
Hamas objavio snimak Alona Ohela, izraelskog taoca koji ima i državljanstvo Srbije

Hamas objavio snimak Alona Ohela, izraelskog taoca koji ima i državljanstvo Srbije

BBC News pre 4 sati
'Odbijeno': Putin o ideji Zapada o raspoređivanju vojnika u Ukrajini

'Odbijeno': Putin o ideji Zapada o raspoređivanju vojnika u Ukrajini

BBC News pre 9 sati
Imenjak Marka Zakerberga tuži Fejsbuk zbog suspendovanja naloga

Imenjak Marka Zakerberga tuži Fejsbuk zbog suspendovanja naloga

BBC News pre 4 sati
Šta se dešava tokom punog Meseca i zašto utiče na nas

Šta se dešava tokom punog Meseca i zašto utiče na nas

BBC News pre 8 sati
Tramp menja ime Pentagonu: Ubuduće Ministarstvo rata

Tramp menja ime Pentagonu: Ubuduće Ministarstvo rata

BBC News pre 7 sati
BBC News

Povezane vesti »

Učesnici protesta u Novom Sadu stigli do Filozofskog fakulteta; MUP: Ne napadajte policiju, reagovaćemo

Učesnici protesta u Novom Sadu stigli do Filozofskog fakulteta; MUP: Ne napadajte policiju, reagovaćemo

RTV pre 9 minuta
Raspiši izbore: "Kad studenti ustanu - režimi padaju", ključne poruke protesta u Novom Sadu

Raspiši izbore: "Kad studenti ustanu - režimi padaju", ključne poruke protesta u Novom Sadu

Radio 021 pre 14 minuta
Protest u Novom Sadu: Blokirana raskrsnica Stražilovske i Bulevara cara Lazara, u blizini kampusa Univerziteta (foto)

Protest u Novom Sadu: Blokirana raskrsnica Stražilovske i Bulevara cara Lazara, u blizini kampusa Univerziteta (foto)

Blic pre 29 minuta
UŽIVO Veliki protest u Novom Sadu: Demonstranti ispred Filozofskog, upaljene baklje

UŽIVO Veliki protest u Novom Sadu: Demonstranti ispred Filozofskog, upaljene baklje

Radio 021 pre 14 minuta
MUP: Učesnici skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju

MUP: Učesnici skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju

NIN pre 23 minuta
Veliki protest u toku: Studenti i građani ispred Filozofskog fakulteta, upaljene baklje (FOTO, VIDEO)

Veliki protest u toku: Studenti i građani ispred Filozofskog fakulteta, upaljene baklje (FOTO, VIDEO)

Moj Novi Sad pre 13 minuta
Protesti u više gradova, ispred dva fakulteta u Novom Sadu pripadnici policije - oglasio se MUP

Protesti u više gradova, ispred dva fakulteta u Novom Sadu pripadnici policije - oglasio se MUP

Sputnik pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadžandarmerijaIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Srpkinja se izgubila u Grčkoj: Dušanku traži i policija, porodica moli za pomoć

Srpkinja se izgubila u Grčkoj: Dušanku traži i policija, porodica moli za pomoć

Blic pre 14 minuta
MUP objavio da okupljeni građani u Novom Sadu planiraju da napadnu policiju ispred Filozofskog fakulteta i DIF-a

MUP objavio da okupljeni građani u Novom Sadu planiraju da napadnu policiju ispred Filozofskog fakulteta i DIF-a

Danas pre 29 minuta
Šta su poručili govornici na protestu u Novom Sadu?

Šta su poručili govornici na protestu u Novom Sadu?

Danas pre 9 minuta
"Zaljuljalo se kao da je kamion udario u kuću": Stanovnici ovog grada Srbije osetili jako drmusanje od zemljotresa: "Ljudi…

"Zaljuljalo se kao da je kamion udario u kuću": Stanovnici ovog grada Srbije osetili jako drmusanje od zemljotresa: "Ljudi sada strahuju"

Blic pre 14 minuta
Evroparlamentarci na protestu u Novom Sadu: Moramo sa vama da se izborimo za demokratiju

Evroparlamentarci na protestu u Novom Sadu: Moramo sa vama da se izborimo za demokratiju

Danas pre 59 minuta