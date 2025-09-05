Protest u Novom Sadu, skupovi i u drugim gradovima Srbije - traže se izbori i ostavke dekana

BBC News pre 9 minuta

Studenti i anti-vladini demonstranti okupili su se u Novom Sadu i u drugim gradovima Srbije da protestuju protiv, kako tvrde, policijske brutalnosti i kršenja autonomije univerziteta.

Okupljenima u Novom Sadu obratili su se studenti Filozofskog fakulteta i Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport (FSFV).

Oni su zatražili ostavke dekana oba fakulteta, ali i od vlasti da raspiše prevremene izbore.

„Da ova vlast ode i da dođe neka humanija. Svaki pritisak na njih (vlast) mora da pokrene nešto napred", kaže Miodrag Čolić iz banatskog sela Seleuš, koji je došao u Novi Sad da pruži studentima podršku.

Kaže da to što se dogodilo pre nedelju dana je strašno i jezivo.

„Toliko nasilja i pendreka teško da može da se zamisli.

„To će još više ljudi izvesti na ulice", rekao je.

Večerašnji protest je održan na raskrsnici na kojoj su policija i žandarmerija intervenisale 1. septembra protiv grupe demonstranata, posle komemorativne šetnje.

Večaras je posle govora grupa demonstranata otišla u studentski kampus, gde se nalaze jake snage policije.

U toku protesta, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da ima saznanja da „učesnici neprijavljenog skupa imaju nameru da napadnu policiju".

MUP je upozorio učesnike da poštuju zakon i da će u suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje.

Skupovi solidarnosti sa Novosađanima održavaju se u Novom Pazaru, Valjevu, Kraljevu, Užicu, Prijepolju, Prokuplju, ali i drugim mestima u Srbiji.

Kako je u Novom Sadu

BBC/Slobodan Maričić

Po toploj septembarskoj noći hiljade ljudi izašlo je na ulice Novog Sada.

Nose zastave Srbije, nekoliko transparenata kojim traže izbore i udaraju u bubnjeve.

Najviše je, naravno, Novosađana, ali ima i ljudi iz drugih gradova, javlja Slobodan Maričić, reporter BBC na srpskom.

Najviše pažnje privlači stariji čovek u tradicionalnoj vojvođanskoj nošnji, sa porukom za policiju ispisanom po sebi.

„Ovde sam da podržim omladinu da dođu do slobode i pravde i da im se ispune zahtevi, a to su zahtevi svih ljudi da žive u pravnoj državi.

„Video sam veoma agresivne policajce, ali nije jak onaj što udara već onaj što trpi i da se dozovu pameti", poručio je Dragoslav Stojšin iz Ilandže u Vojvodini.

Ispričao je da prati proteste širom Srbije i da stariji nemaju pravo da urušavaju mladima život.

„Očekujem da vlast dobije još jednu injekciju znanja i da im se stavi do znanja da ovo više nije šala", dodao je.

Protest je počeo 16minutnom tišinom, zatim himnom studenata.

I odmah su rekli zašto su tu - brane slobodu i autonomiju univerziteta, ističu.

Traže izbore.

I u glasovima im se čuje bes.

„Izgubili smo najmilije ovde, ali mislim da je vama najteže. Želim da se zahvalim studentima koji su me održali u životu, od njih neću odustati.

„Svi treba da stanemo ispred ove dece da stvorimo zdraviju Srbiju sa zdravijim temeljima za sve nas", kazala je Dijana Hrka, majka nastradalog Stefana Hrke.

Posle skupa gde su održani govori, grupa demonstranata je otišla u kampus, a na ulazu u Filozofski fakultet u Novom Sadu dosta je napeta situacija, javlja reporter BBC.

BBC/Slobodan Maričić Napeto ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

BBC/Slobodan Maričić

BBC/Slobodan Maričić Protest u Novom Sadu zbog kako kažu policijske brutalnosti

U zgradu fakulteta preko prozora

Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i sporta u Novom Sadu (FSFV) ušao je 1. septembra na fakultet koji studenti blokiraju od 22. aprila.

Odmah potom se policija u opremi za razbijanje demonstracija rasporedila ispred ulaza u fakultet.

„Maskirani batinaši u pratnji policije su upravo upali na DIF. Dođite ispred DIF-a", poručili su studenti koji blokiraju fakultete u objavi na društvenim mrežama.

Objavili su i snimke ljudi koji su zajedno sa dekanom ušli u fakultet.

Drid je za Danas objasnio da je upao na fakultet upao zato što je tog dana počeo ispitni rok.

BBC/Slobodan Maričić Protest u Novom Sadu

Od prošle nedelje, policija obezbeđuje ulaz u zgradu novosadskog Filozofskog fakulteta pošto su u njega ušli dekan i nekoliko profesora.

Tokom 10 prethodnih meseci antivladinih demonstracija, bilo je nekoliko velikih okupljanja na poziv studenata koji blokiraju fakultete.

Najveći su bili u Beogradu 15. marta i 28. juna.

Tokom leta, neki protesti su bili nasilni, zabeleženi su sukobi demonstranata sa policijom i pristalicama SNS, hapšenja, kao i optužbe o navodnom prekoračenju ovlašećenja brutalnosti.

Policija i predstavnici vlasti su odbacivali optužbe i izneli podatke da je u neredima povređeno više od 120 policajaca.

Studenti koji blokiraju neke fakultete najpre su tražili od nadležnih utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice i obračun sa korupcijom koja je, tvrde, bila i jedan od uzroka novosadske tragedije.

Potom su dodali još jedan zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast za sada odbija.

