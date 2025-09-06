Vozom samo balvani

U dokumentima Direkcije za železnice konstatuje se da ta deonica nema propisani evropski sertifikat za brzu prugu i da njome vozovi do daljeg neće smeti da idu brže od 160 kilometara na sat. Resorno Ministarstvo izdalo je samo „Delimično rešenje o upotrebnoj dozvoli“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je ponovo najavio skoro otvaranje pruge od Novog Sada do Subotice. „Verujem da ćemo za 20 do 30 dana i za putnički i za teretni saobraćaj otvoriti prugu Beograd – Novi Sad – Subotica“, rekao je 24. avgusta. Samo dan kasnije Direkcija za železnice izdala je tri privremena upotrebna rešenja, a nakon četiri Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture „Delimično rešenje o upotrebnoj dozvoli“. I ti dokumenti,