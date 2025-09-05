Obustava američka vojne pomoći zemljama Istočne Evrope

Beta pre 28 minuta

Vašington planira da obustavi dugogodišnju vojnu pomoć evropskim zemljama geografski bliskim Rusiji, dok predsednik SAD Donald Tramp nastoji da Evropa preuzme veću ulogu u sopstvenoj odbrani, objavili su američki mediji.

Američki zvaničnici su prošle nedelje obavestili evropske diplomate o odluci da se okonča finansiranje programa obuke i opremanja vojske istočnoevropskih zemalja od strane SAD, objavio je Fajnenšel tajms.

Prema pisanju Vašington posta, procenjuje se da ova pomoć vredi nekoliko stotina miliona dolara.

Zvaničnik Bele kuće nije želeo da potvrdi detalje odluke, ali je rekao da je mera "koordinisana sa evropskim zemljama", u skladu sa izvršnom naredbom koju je u januaru potpisao Tramp o ponovnoj proceni američke strane pomoći.

Od januara, američki predsednik je bliže kontaktirao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, nastojeći da zaustavi borbe u Ukrajini, ali konkretnog napretka nema.

Početkom jula, vlada u Vašingtonu je neočekivano objavila da je prestala da isporučuje određeno oružje Kijevu, zvanično zbog zabrinutosti zbog smanjenja zaliha američke municije.

Četiri meseca ranije, Tramp je naredio "pauzu" u američkoj vojnoj pomoći Ukrajini, koja je u ratu sa Rusijom.

(Beta, 05.09.2025)